Bono de Desempeño Laboral 2026: quiénes lo reciben, monto y cómo saber si te corresponde

Según su resolución en el Diario Oficial, para una jornada de 44 horas semanales, el bono anual puede alcanzar las 10 UF ($412.635). Conoce todos los detalles del beneficio acá.

El Ministerio de Educación aprobó la nómina de beneficiarios del Bono de Desempeño Laboral (BDL) 2026-2027 mediante la Resolución Exenta N° 6.698, publicada el 27 de octubre en el Diario Oficial.

Los sostenedores pueden revisar el monto asignado a cada trabajador y, si detectan diferencias, corregir los datos hasta este martes 3 de noviembre .

¿Quiénes reciben el Bono de Desempeño Laboral 2026?

El bono corresponde a asistentes de la educación con contrato vigente al 31 de agosto de 2026 que figuren en la nómina y trabajen en establecimientos administrados por alguna de estas entidades:

Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Municipalidades que aún prestan el servicio educacional.

que aún prestan el servicio educacional. Corporaciones municipales que aún prestan el servicio educacional.

que aún prestan el servicio educacional. Establecimientos de administración delegada, regidos por el Decreto Ley N° 3.166.

¿Cuál es el monto del bono y cuándo se paga?

Para una jornada de 44 horas semanales, el bono anual puede alcanzar las 10 UF ($412.635) .

El cálculo considera un componente base de 6 UF y un componente variable de hasta 4 UF.

Si la jornada es menor, el monto se calcula de manera proporcional.

El beneficio se paga en dos cuotas iguales, en pesos, según el valor de la UF al 1 de diciembre de 2026.

Primera cuota: diciembre de 2026.

diciembre de 2026. Segunda cuota: febrero de 2027.

¿Cómo saber si te corresponde el bono?

Si eres asistente de la educación, puedes consultar a tu sostenedor si figuras en la nómina.

La planilla está disponible en la Zona Privada de Sostenedor de Comunidad Escolar bajo el nombre “NÓMINA DE BENEFICIARIOS BDL PERIODO 2026 – 2027 (EN UF) Con FEA”.

Allí se detalla el monto individual en UF y el Rol Base de Datos (RBD) del establecimiento asociado al pago.

¿Qué pasa si hay un error en la nómina o en el monto?

Los sostenedores tienen hasta este martes 3 de noviembre de 2026 para corregir o actualizar los datos en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).

La información debe corresponder a la situación contractual del trabajador al 31 de agosto. Para realizar esa rectificación en el sistema, basta con actualizar los datos. Una vez cerrado el proceso, el Mineduc generará la nómina definitiva.