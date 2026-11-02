Hasta $678.028 en un solo pago: Mujeres pueden recibir 5 bonos en noviembre con estos requisitos

Noviembre ya llegó y con eso comenzó el proceso de pago de varios beneficios que cada año entrega el Estado de Chile a las mujeres de nuestro país.

Son varios los aportes económicos que por estas fechas reciben las beneficiarias: Asignación Maternal, Bono por Hijo y Bono de Protección.

Cada uno es diferente del resto, pues varían fechas de pago, trámites para recibirlos y montos destinados. A continuación, revisa los cinco bonos que pueden recibir mujeres en noviembre.

Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

Esta es una ayuda económica de carácter mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años. Para recibirlo es necesario ser parte del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades

Los otros requisitos son haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema y firmar la carta de compromiso y un plan de intervención con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Más información acá.

Monto: Totaliza un monto de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.

Bono Base Familiar

Es un aporte mensual no postulable que entrega el Gobierno a las familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572.

El beneficio se paga durante 24 meses desde su concesión, siempre que la familia cumpla cada mes con los requisitos. Aunque el monto depende de los ingresos del hogar, como referencia, el pago promedio es de $58.594.

Monto: Pago promedio de $58.594

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses, que pertenecen al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este apoyo económico, entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), se puede recibir en dos modalidades: de manera mensual o mediante un pago anual. Más información acá.

Monto: Puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.

Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega un monto en dinero por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas.

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también pueden solicitar el beneficio a través de la Asignación Maternal. Más información acá.

Monto: Los montos entregados por familia dependerán de los ingresos con los que cuenten y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio del Estado al cual pueden acceder las mujeres de 65 años o más, donde se puede solicitar la bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de la pensión.

Tal como la pensión, este se paga mes a mes y el monto depende tanto de cuántos hijos haya tenido como de un cálculo de ingreso mínimo a la fecha de nacimiento.