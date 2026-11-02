“La platita desapareció”: Paz Bascuñán encontró libreta de ahorros de su abuela y el banco le dijo que estaba vacía

La actriz fue hasta una sucursal de Banco Estado y, para su sorpresa, una consulta sobre sus ahorros terminó en una gran decepción. Aún así decidió abordar el asunto con humor.

La actriz Paz Bascuñán compartió en redes sociales un insólito momento que vivió al acudir a una sucursal de Banco Estado para revisar el saldo de su libreta dorada de ahorro.

Mediante una serie de historias en Instagram, relató que dicha cuenta la abrió su abuela en el año 1984, cuando ella apenas tenia 9 años de edad.

Sin embargo, aunque comentó que se dirigió al banco con “mucha ilusión”, recibió una noticia que la decepcionó por completo: la cuenta no tenía dinero.





Le dijeron que sería millonaria… y la cuenta estaba vacía

“Llegué al banco y la señora que me atendió me dijo: ‘¡Ay, pero si esta libreta ya no existe! Esta es muy antigua’. ‘Sí’, le dije yo. Me dijo: ‘¡Ay, puede que seas millonaria!’ Yo dije: ‘¡Ay, ojalá!'”, relató Bascuñán.

“Fue muy lindo ese momento”, relató, antes de revelar lo que ocurrió a continuación. “Y de repente me dice: ‘No la encuentro en el sistema, es que parece que es muy antigua’. Y después me dice: ‘Parece que hay un problema, voy a ir a hablar con el jefe'”.

Así, la ejecutiva regresó y le explicó que la libreta comenzó a tener cargos de mantención hace 14 años, por lo que todo el dinero que había desapareció.

“¡Toda esa platita que mi abuela me puso desapareció! ¡Qué pena! Así es que esta libreta quedará como recuerdo“, cerró la intérprete, quien decidió reaccionar con humor.