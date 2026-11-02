¿Llueve este lunes y martes en Santiago? Chubascos de la mañana a la noche y hasta 10 mm de agua

Allison Göhler adelantó cómo estará la semana y si bien habrá lluvias intermitentes en la región Metropolitana, los próximos días se comenzarán a sentir más primaverales.

El inicio de noviembre estará marcado por nubosidad y nuevas precipitaciones en Santiago y otras zonas del país, según el pronóstico entregado por la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

De acuerdo a lo que adelantó la experta, para este lunes la capital tendrá un cielo entre nublado y parcial, con temperaturas cálidas que podrían llegar a los 24°C.

Pero también existe la posibilidad de que se presenten nuevas lluvias, las que se concentrarían principalmente en sectores precordilleranos y zonas altas de la región Metropolitana.





“ Hoy día la posibilidad de lluvias, de algún chubasco, es más hacia sectores precordilleranos, sectores altos de la capital”, comentó.

El día martes también se harán presente las precipitaciones, con chubascos que comenzarían durante las primeras horas de la mañana y continuarían a lo largo de la tarde, para finalizar durante la noche.

“Mañana, aquí hay que poner ojo, porque esto sí podría afectar a gran parte de la región metropolitana. Son chubascos débiles, pero van a ser intermitentes durante el día. Esto empieza temprano en la mañana, continúa durante la tarde, e incluso finaliza hacia la noche”, agregó.

Allison Göhler estima que las precipitaciones podrían dejar entre 5 y 10 milímetros de agua caída, por lo que llamó a mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

Posibles tormentas eléctricas desde Coquimbo hasta el Maule

La inestabilidad no afectará únicamente a la región Metropolitana y según explicó la meteoróloga, la posibilidad de tormentas eléctricas se extenderá entre las regiones de Coquimbo y el Maule , desde este lunes hasta el martes.

Este fenómeno estará principalmente asociada a sectores cordilleranos, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos meteorológicos.

“Miércoles nos despedimos finalmente de esta agüita, de estos chubascos, de todo, porque aparece el sol el miércoles con temperaturas, que ya se van a empezar a sentir más primaverales, por fin”, adelantó.