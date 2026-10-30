¿Lluvia en Santiago? Allison Göhler anticipa chubascos y tormentas eléctricas para hoy viernes

El día se mantendrá cálido con una máxima de 24°C en Santiago, pero se mantiene la posibilidad de precipitaciones en sectores cordilleranos.

Este viernes 30 de octubre estará marcado por la nubosidad en distintos sectores de la zona central y se mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos, según el pronóstico de Allison Göhler.

De acuerdo a la meteoróloga de Chilevisión, la inestabilidad atmosférica se extenderá por varios días y afectará principalmente a la zona centro y sur del país.





Posibilidad de chubascos para hoy en Santiago

En la región Metropolitana, la mañana comenzó con abundante nubosidad, condición asociada a la presencia de una vaguada costera.

Lo anterior, a su vez favorece la concentración de humedad y nubosidad en distintos sectores.

“Entonces, después de que esta niebla empieza a disipar con la salida del sol, porque acuérdense que el sol seca la atmósfera porque lo que tenemos ahora es solo humedad”, comentó.

Una vez eso ocurra, Allison Göhler comentó que “vamos a tener un cielo parcial, pero aparece la posibilidad de estos chubascos , insistimos, más hacia cordillera”.

En cuanto a las temperaturas, Santiago alcanzará una máxima de 24°C durante la tarde, principalmente entre las 15:00 y las 16:00 horas y para la noche se esperan cerca de 14 °C.