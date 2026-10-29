29/ 10/ 2026 22:17

Un pronóstico del terror: Las lluvias vuelven a la Región Metropolitana durante la celebración de Halloween

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, ya lo dijo: Este fin de semana las lluvias vuelven a la Región Metropolitana en plena celebración de Halloween. Durante el viernes 30, habrá un máximo de 2 mm de caída de aguas lluvias; sin embargo, en la zona precordillerana puede subir a casi 10 mm. El sábado 31 las precipitaciones pueden alcanzar gran parte de Santiago. Todo va a depender de cuánto calor agarran las nubes y no se descartan tormentas eléctricas ni granizos.