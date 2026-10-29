Pensionados pueden recibir más de $100 mil extra al mes si cumplen con tres requisitos

El Beneficio por Años Cotizados no requiere postulación y se entrega de forma automática con la pensión de cada mes. El valor depende de los años de cotizaciones del beneficiario y tiene un tope de 2,5 uf extra.

Un aporte mensual extra pueden recibir los pensionados que cumplan con los requisitos del Beneficio por Años Cotizados (BAC), una de las medidas incorporadas en la Reforma de Pensiones para reconocer los años de cotización previsional de los trabajadores.

El beneficio comenzó a pagarse en enero de 2026 y está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez que tengan 65 años o más y cumplan con el mínimo de cotizaciones exigido por la normativa.

El monto se calcula en Unidades de Fomento (UF) y se suma mensualmente a la pensión que recibe cada persona. De acuerdo con los valores referenciales de octubre de 2026, el aporte puede alcanzar las 2,5 UF mensuales, equivalentes a cerca de $103.053 .





Este aporte es que no requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a las personas que cumplen con las condiciones en la pensión que se entrega cada mes.

Montos de dinero según los años cotizados

El monto que pueden recibir los pensionados depende de los años de cotizaciones reconocidos para el beneficio:

10 años cotizados: 1 UF (aproximadamente $41.221 mensuales ).

). 15 años cotizados: 1,5 UF (aproximadamente $61.832 mensuales ).

). 20 años cotizados: 2 UF (aproximadamente $82.442 mensuales ).

). 25 años cotizados o más: 2,5 UF (aproximadamente $103.053 mensuales).

¿Quiénes pueden recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Para acceder al aporte, los jubilados deben cumplir con las siguientes condiciones generales:

Estar pensionadas por vejez o invalidez bajo el sistema del Decreto Ley N.º 3.500, a través de una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener 65 años o más, salvo las excepciones contempladas para determinados casos de trabajos pesados.

Cumplir con el mínimo de cotizaciones exigido según el sexo.

En cuanto al tiempo cotizado, los requisitos vigentes para 2026 y 2027 son los siguientes:

Mujeres: al menos 10 años de cotizaciones, equivalentes a 120 meses.

al menos 10 años de cotizaciones, equivalentes a 120 meses. Hombres: al menos 20 años de cotizaciones, equivalentes a 240 meses.

Revisa si recibes el beneficio

Las personas interesadas pueden consultar si cumplen con los requisitos a través de los canales oficiales de ChileAtiende con tu RUT y ClaveÚnica.

También es posible solicitar orientación mediante una videoatención, acudir a una sucursal de ChileAtiende o llamar al 101.