Hasta $482 mil: los bonos y beneficios del Estado que pueden recibir pensionados y adultos mayores

Revisa cuáles son estos aportes, cuánto dinero entregan y qué requisitos debes cumplir para acceder a ellos.

Actualmente existe beneficios estatales destinados a complementar los ingresos de las personas pensionadas y adultos mayores para apoyar a quienes cumplen determinadas condiciones.

Algunos aportes se entregan automáticamente cuando se cumplen los requisitos, mientras que otros requieren una solicitud.

Por eso, es importante revisar las condiciones socioeconómicas, previsionales o familiares de cada beneficio y los canales oficiales para consultar si corresponde recibirlo.





1. Pensión Garantizada Universal (PGU)

La P ensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte estatal que complementa los ingresos de las personas mayores y que reemplazó los antiguos beneficios del pilar solidario de vejez. A octubre de 2026, el monto máximo es de $250.275 mensuales para personas de 75 años o más, mientras que quienes tienen entre 65 y 74 años pueden recibir hasta $231.732, según los requisitos correspondientes. Requisitos Tener 65 años o más. Es posible iniciar la solicitud desde los 64 años y nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años, y cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Cumplir los requisitos previsionales y de pensión base establecidos para acceder al beneficio. La solicitud se puede realizar a través de ChileAtiende, con ClaveÚnica, o presencialmente en sus sucursales.

2. Beneficio por Años Cotizados El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual para personas de 65 años o más que reciben una pensión de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida y cumplen con las condiciones establecidas. El monto se calcula según los períodos cotizados y corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses de cotizaciones, con un máximo de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años cotizados. El valor en pesos varía según la UF. 10 años cotizados: 1 UF mensual (aproximadamente $41.195).

1 UF mensual (aproximadamente $41.195). 15 años cotizados: 1,5 UF mensuales (aproximadamente $61.792).

1,5 UF mensuales (aproximadamente $61.792). 20 años cotizados: 2 UF mensuales (aproximadamente $82.389).

2 UF mensuales (aproximadamente $82.389). 25 años cotizados: 2,5 UF mensuales (aproximadamente $102.986), equivalente al tope del beneficio. ¿Quiénes lo reciben? Mujeres de 65 años o más con al menos 10 años de cotizaciones.

Hombres de 65 años o más con al menos 20 años de cotizaciones.

Personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida que cumplan los requisitos. Este beneficio no requiere postulación , ya que se entrega automáticamente cuando corresponde. Para revisar si se recibirá y conocer el monto individual, se puede consultar con el RUN y la fecha de nacimiento en ChileAtiende.

3. Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida busca reducir la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres, considerando que ellas suelen tener una mayor expectativa de vida y, por tanto, sus ahorros previsionales deben financiar más años de jubilación. La compensación se paga junto con la pensión autofinanciada y tiene un monto mínimo de 0,25 UF mensuales . La cifra final depende de la edad de la beneficiaria y de las condiciones previsionales correspondientes. El beneficio se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de postular. Las beneficiarias pueden consultar el detalle de su pago en ChileAtiende.

4. Bono por Hijo El Bono por Hijo es un aporte que incrementa la pensión de las mujeres por cada hijo o hija nacido vivo o adoptado. No se paga al momento del nacimiento, sino que se incorpora a la pensión cuando se cumplen las condiciones para acceder al beneficio. El monto se calcula a partir del 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, con una fórmula que considera la fecha de nacimiento o adopción. Por ello, no existe una cifra única para todas las beneficiarias. De esta manera, reciben $297 mil para quienes tuvieron hijos antes de julio de 2009. Requisitos Ser madre y tener 65 años o más.

Acreditar residencia en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde los 20 años.

Haber residido en Chile al menos cuatro de los cinco años anteriores a la solicitud.

Cumplir con alguna de las condiciones previsionales contempladas, como recibir la PGU o estar afiliada a una AFP y haberse pensionado desde el 1 de julio de 2009. El trámite se puede realizar en línea o presencialmente en una institución previsional o sucursal ChileAtiende.

5. Bono Bodas de Oro: $482.295 por pareja Las parejas que cumplen 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro, un aporte económico que se entrega por una sola vez y se divide en partes iguales entre ambos cónyuges. A octubre de 2026, el monto es de $482.295 en total , equivalente a aproximadamente $241.147 para cada integrante de la pareja. Para recibir este beneficio no es requisito ser pensionado. Requisitos Haber cumplido 50 años de matrimonio.

No estar separados ni divorciados.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable de la población.

Vivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores reconocido por la autoridad.

Acreditar residencia en Chile durante cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. La solicitud se puede realizar mediante videoatención o en una sucursal ChileAtiende.

6. Pensión Básica Solidaria de Invalidez La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un aporte mensual administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido a personas de entre 18 y 64 años que no pueden trabajar debido a condiciones físicas o mentales y que no tienen derecho a una pensión en otro régimen previsional. El monto para este 2026 corresponde a $250.275 mensuales . Requisitos Tener entre 18 y 64 años.

No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional, ya sea como titular o beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, según el puntaje de focalización.

Acreditar al menos cinco años de residencia en Chile durante los seis años inmediatamente anteriores a la solicitud. La solicitud se puede realizar en el sitio web de ChileAtiende, mediante videoatención o en una sucursal.