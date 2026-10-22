Desgarrador adiós a estudiante asesinado en Copiapó: tenía 17 años y estaba por salir de cuarto medio

A través de Instagram, sus compañeros de curso del Liceo Cervantes de Copiapó expresaron su dolor por el crimen del joven. “Nos duele pensar en todo lo que quedaba por vivir”, afirmaron.

Gran conmoción ha generado el asesinato de un estudiante de 17 años en Copiapó. El adolescente, identificado como Pablo, murió tras ser atacado con un arma blanca en las cercanías de su colegio.

A través de Instagram, sus compañeros de curso del Liceo Cervantes de Copiapó expresaron su dolor por el fallecimiento del menor.

“Hoy nos toca despedir a alguien que formó parte de nuestra historia, de nuestros días en el colegio y de una etapa que estábamos a punto de terminar juntos”, escribieron.

En el mensaje, los estudiantes relataron que se preparaban para disfrutar de su último periodo en el establecimiento, sin imaginar que los días previos al cierre del año escolar estarían marcados por esta tragedia.

“Nunca imaginamos que a tan pocos días de salir de 4º medio, tendríamos que enfrentar una despedida como esta” , expresaron.





“Nos duele pensar en todo lo que quedaba por vivir”

La despedida también estuvo marcada por el recuerdo de los momentos cotidianos que compartieron con Pablo y que hoy adquieren un significado especial para su curso.

“Nuestra sala, una conversación, una risa o un día cualquiera se convierten en recuerdos que quisiéramos poder repetir una vez más”, señalaron.

Uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a la graduación que esperaban celebrar juntos y a los proyectos que el adolescente tenía por delante.





“ Nos duele pensar en todo lo que quedaba por vivir , en los sueños que aún tenías por cumplir y en ese momento que esperábamos alcanzar juntos, terminar cuarto medio”, manifestaron.

“Hoy, como tus compañeros, queremos despedirte con cariño, recordarte con respeto y acompañar a tu familia y a tus seres queridos en este dolor tan grande”, agregaron. El mensaje cerró con una dedicatoria: “Descansa en paz Pablo, tu curso no te olvida”.

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Dos imputados por el crimen del estudiante en Copiapó

El adolescente murió tras ser atacado con un arma blanca la tarde del lunes, en la esquina de los pasajes Chacritas y Travesía, cerca de su establecimiento.

Según los antecedentes de la Fiscalía de Atacama, el hecho ocurrió durante una pelea entre estudiantes, a la que posteriormente llegaron dos personas externas al colegio.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, ambos imputados se habrían coordinado para acudir armados al lugar. En ese contexto, el imputado adulto habría apuñalado en el pecho a la víctima .

La investigación fue formalizada por homicidio calificado. El tribunal decretó prisión preventiva para el adulto e internación provisoria para el adolescente involucrado.

Desde el Ministerio de Educación también lamentaron lo ocurrido y expresaron su respaldo a la comunidad educativa. “Nos comunicamos con el establecimiento y comprometimos nuestro apoyo en lo que requieran”, informaron a través de X.