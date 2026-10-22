“Vuela alto mi chiquitito”: despiden a querido joven que murió en fatal accidente en Los Ángeles

Bastián Castillo perdió la vida en un trágico siniestro en la ruta que une la comuna con Santa Bárbara. Allí también falleció Lilian Monge, quien era inspectora del Liceo de Llano Blanco.

Un fatídico accidente de tránsito costó la vida de dos personas en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara: Lilian Monge, funcionaria del Liceo de Llano Blanco, y de Bastián Castillo, a quien despidieron con emotivas publicaciones en redes sociales.

En el caso del joven, dos establecimientos educacionales de la Región del Biobío recordaron su paso por sus aulas. La Escuela Cacique Levián fue una de ellas, la cual ocupó sus cuentas oficiales para rendir homenaje a su memoria.

“Con profundo pesar, nuestra comunidad Caciqueña despide a quien fue parte de nuestra historia“, escribieron. “Que el cariño de quienes te conocieron y los recuerdos compartidos permanezcan en sus corazones”.

Pesar en Los Ángeles: “Vuela alto mi chiquitito”

Por su parte, el Colegio Don Orione de Los Ángeles también dedico palabras a Castillo y su familia, pues informaron que pertenció a la generación 2022 de la especialidad de Mecánica Automotriz.

“Como comunidad orionista, nos unimos en oración y acompañamos con profundo cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza y consuelo”.

En una publicación de Fueraria Santa Bárbara, Margarita Álvarez, quien sería familiar del fallecido, comentó: “Vuela muy alto mi chiquitito… siempre serás mi niño hermoso. Seré una bisabuela presente para tu hijito”.

Las muestras de pesar también se extendieron a nivel comunal, ya que la Municipalidad de Santa Bárbara, a nombre de su alcalde y concejo municipal, enviaron condolencias a la familia y seres queridos mediante una emotiva publicación.

Los restos del joven están siendo velados en su domicilio en el sector de Llano Blanco, mientras que su funeral se realizará este jueves a las 16:00 horas en el Cementerio Santa Bárbara.





Inspectora también murió en accidente

En el lamentable siniestro, vale recordar, también falleció Lilian Monge Sepúlveda, quien desempeñaba funciones como inspectora en el Liceo de Llano Blanco.

Según informó Carabineros, el accidente habría tenido su origen cuando un vehículo sobrepasó el eje de la calzada, antecedente que forma parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Por instrucción de Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, encargada de establecer las causas y circunstancias del siniestro.