22/ 10/ 2026 08:04

Tormenta eléctrica, trombas marinas y 33 mm de agua: sistema frontal preocupa a vecinos de Concepción

El sistema frontal que afectó la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a Concepción dejó impactados a muchos vecinos y es que alrededor de las 7 am de este jueves dejó de llover. Alrededor de 33 milímetros de agua cayeron en las últimas horas junto a una imponente tormenta eléctrica. Asimismo, en Coronel incluso tuvieron una tromba marina que no alcanzó a llegar a tierra, mientras que en Talcahuano alcanzaron a presencia una nube con forma de embudo que no se terminó de formar.