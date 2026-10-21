“Me llamó para avisarme”: habla esposo de inspectora que alertó del accidente antes de morir en Los Ángeles

Lilian Monge Sepúlveda, funcionaria del Liceo de Llano Blanco, falleció en un trágico siniestro en la ruta que une la ciudad con Santa Bárbara. Tras la colisión, llamó a su cónyuge para informar que había sufrido el accidente.

Conmoción existe en la comunidad educativa del Liceo de Llano Blanco por la muerte de la inspectora Lilian Monge Sepúlveda, quien este martes falleció en una colisión frontal en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara, en región del Biobío.

Henry Hermosilla, su esposo, entregó un desgarrador testimonio sobre el trágico siniestro. Según contó, la funcionaria salió de su casa rumbo al establecimiento y, minutos después, él recibió una llamada donde le informó que había sufrido un accidente.

“Mi señora ha salido con destino a su trabajo. Minutos más tarde, al salir de la casa, me informa que tuvo un accidente. Yo acudí donde ella, aún se encontraba con vida y minutos más tarde me confirmaron que ella había fallecido“, relató.

En conversación con El Contraste, el hombre señaló que acudió hasta el lugar con el fin de auxiliar a su mujer. Aunque alcanzaron a compartir unas palabras, luego recibiría una noticia que cambiaría su vida y la de su familia para siempre.





“Lo más probable es que ella sufrió una descompensación después del accidente, porque ella, en realidad, fue la que me llamó para avisarme que tenía el accidente”, dijo al medio antes citado.

Finalmente, Hermosilla contó que continuará solo con la crianza de su hijo: “Quedo yo con mi hijo solamente y sus abuelos, que también tiene, gracias a Dios, tienen sus abuelos, que también son un aporte en la familia grande para mi hijo”.

Liceo expresó su “profundo dolor y conmoción”

Desde el Liceo Llano Blanco expresaron su “profundo dolor y conmoción” por el siniestro donde, además de la muerte de la inspectora, una funcionaria y dos estudiantes del recinto se vieron involucrados.

Por ello, resolvieron “suspender todas las actividades programadas” para este miércoles. “Siempre recordaré su sonrisa, su cariño, respeto, preocupación y amabilidad para atender a los alumnos y apoderados“, escribió una colega.

También se sumó a las condolencias la Municipalidad de Los Ángeles. “Enviamos nuestra fuerza y resignación a su familia, colegas y a todos quienes la conocieron”, escribieron en sus redes sociales.