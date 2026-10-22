“Esto es de brujo”: Luis Jara descolocó a Alessia con comentario que la hizo llorar en Fiebre de Canto

El presidente del jurado se deshizo en halagos hacia Traverso luego de su presentanción junto a Luis Pedraza. “Esa emoción, que no sé qué es… me conectó contigo”, fue parte de lo que dijo.

Emotivas palabras dedicó Luis Jara a Alessia Traverso por su última presentación en Fiebre de Canto, donde interpretó Demolición, la versión en español de Wrecking Ball de Miley Cyrus, junto a Luis Pedraza.

Fue la noche de este miércoles cuando el jurado del estelar de Chilevisión alabó a la cantante al asegurar que “le pasó algo bien particular”.

En ese sentido, aplaudió la emoción que ella transmitió: “Siento que venías emotiva, algo sentí muy especial, que no sabría descifrarlo y te seguí todo el rato”.

“Me hiciste enfocarme en ti todo el rato y esa emoción, que no sé qué es… me conectó contigo. Te vi emocionada, algo te ayudó y me emocionaste”, recalcó, junto con asegurar que “me hizo decir ‘ella tiene que grabar un disco’”.





El sexto sentido de Luis Jara

Jara siguió con sus palabras y añadió: “Sé que te pasó algo, no quiero saber y esto es de brujo, pero cuando alguien vive una emoción y abre la puerta, eso a un artista lo ayuda mucho y hoy no puedo evaluarte desde la naturaleza de la voz”.

Diana Bolocco corroboró lo dicho por el intérprete y reafirmó que “si hay algo que Luis tiene, es su sexto sentido para detectar algunas cosas“.

Alessia, por su parte, y visiblemente emocionada, dio la razón a Luis: “Sí, estoy emocional hoy día. No fue fácil para mí esta canción, me costó un poquito también. No quiero decir (qué pasa), pero tienes razón y no quiero hablar mucho al respecto”.

Mira el momento a continuación: