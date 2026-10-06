“No pueden haber recortes presupuestarios a la cultura”: Luis Jara lanzó potente reflexión en el Día de la Música

El músico nacional hizo un análisis sobre el legado que han dejado los artistas chilenos y cómo la música ha pasado a formar parte de la idiosincrasia.

Este lunes, Luis Jara hizo un potente llamado en el Día de la Música y de los Músicos Chilenos, donde se refirió a los recortes presupuestarios del gobierno de José Antonio Kast.

Esto, tras el proyecto de Ley de Presupuestos del 2027 ingresado por el mandatario, el cual contempla una disminución de los recursos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio equivalente al 10,1%.





¿Qué dijo Luis Jara?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Jara lanzó una potente reflexión, donde habló sobre cómo la música chilena forma parte de nuestra idiosincrasia.

“Yo soy de una época donde había un arte escondido (…) había un mundo de música chilena que no tenía acceso”, comenzó diciendo Luis, quien destacó que “Chile es un país de músicos, de cantantes, de autores, de luchadores y guerreros”.

El artista nacional hizo un repaso sobre nuestra historia musical, desde Lucho Gatica como uno de los mayores influyentes del bolero hasta Fernando Ubiergo, destacando la representatividad de los exponentes chilenos.

“Yo aspiro y espero que el Estado ponga la cultura, la música, la identidad como prioridad en cualquier decisión que se tome. No puede haber recortes presupuestarios a la cultura” , sentenció Jara.

“Porque el crecimiento económico, si no va de la mano del desarrollo de la educación, de la cultura, del arte, del deporte y de la ciencia, es un país que no se desarrolla”, argumentó.

Asimismo, Jara añadió: “Es un país que se estanca en los números, en las ecuaciones y en los recortes que hacen que un país sobreviva a las crisis”.

Finalmente, el cantante nacional felicitó a sus colegas, destacando que su trabajo lo hacen “no para sobrevivir, sino para marcar la vida de todos los chilenos”, cerró.

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