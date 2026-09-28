“Deberíamos juntarnos”: Robbie Williams recuerda su icónico encuentro con Luis Jara hace más de 20 años

En medio de su paso por nuestro país, el artista conversó con un medio chileno sobre aquella entrevista que no se pudo concretar debido a una barrera idiomática. “Lo vi en internet hace poco”, reveló.

En medio de su visita a Chile para presentar su show en el Estadio Bicentenario de La Florida este domingo, Robbie Williams recordó su encuentro con Luis Jara en 2004.

El cantante británico realizó su concierto anoche, donde repasó su catálogo de hits e incluso sorprendió a los fanáticos con un cover de Wonderwall de la banda Oasis.

En entrevista con La Tercera, Williams se refirió al memorable momento que forma parte de la cultura pop de Chile: Cuando llegó al programa Mucho Lucho para conversar con Luis Jara previo a su debut en el país.

En esa instancia, la entrevista se volvió un segmento icónico de la televisión debido a la barrera idiomática entre el cantante y conductor chileno, y el artista anglo.





Robbie Williams recuerda momento con Luis Jara

“Sé que eso se ha mencionado. Lo vi en internet hace poco. Simplemente no entendía qué estaba pasando. Nunca había estado en esa situación antes”, explicó Robbie Williams respecto a ese recuerdo.

En ese contexto, el intérprete de Rock DJ preguntó al periodista de La Tercera: “¿Cómo se llama el hombre con el que pasó esto?”.

De este modo, el profesional le indicó que se trata de Luis Jara, una de las “figuras relevantes de la televisión chilena”.