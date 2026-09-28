Plazo límite para canjear los $27 mil: Cómo usar el Cupón de Gas Licuado antes de que expire
Aquellos beneficiarios que aún tengan saldo disponible en su cupón y no lo hayan utilizado lo perderán si no realizan el canje durante esta semana.
El tiempo para utilizar el Cupón de Gas Licuado de $27.000 llega a su fin y quienes activaron el beneficio y todavía no lo han utilizado tienen plazo hasta esta semana para realizar la compra en los distribuidores adheridos.
El aporte corresponde a un apoyo único destinado a la compra de gas licuado y puede emplearse en una o más compras hasta agotar el monto disponible.
El cupón puede utilizarse en cerca de 2.100 distribuidores adheridos a nivel nacional.
¿Hasta cuándo se puede canjear el Cupón de Gas?
La fecha límite para canjear el Cupón de Gas es el miércoles 30 de septiembre de 2026.
Después de ese día, el saldo que no haya sido utilizado vencerá y no podrá recuperarse.
¿Cómo comprar gas con el cupón?
Las personas beneficiarias cuentan con dos alternativas para utilizar los $27 mil: Mediante las aplicaciones de BancoEstado o RutPay, o de manera presencial a través de CajaVecina.
Canje digital
- Ingresa a la sección correspondiente al Cupón de Gas Licuado en la app BancoEstado o RutPay.
- Solicita el cilindro de gas al distribuidor adherido, ya sea para compra presencial o despacho a domicilio.
- Al momento de concretar la compra, ingresa el RUT del distribuidor y el monto de la operación.
- Si el precio del cilindro supera los $27.000, la diferencia se descontará de los fondos disponibles en la CuentaRUT.
Canje presencial en CajaVecina
- Acude a cualquier CajaVecina.
- Solicita la impresión del voucher utilizando tu RUT.
- Ingresa tu clave de cajero automático en el dispositivo habilitado.
- Recibe el comprobante impreso y entrégalo al distribuidor de gas al momento de la compra.
Si la compra tiene un valor inferior a $27.000, el saldo restante no se pierde inmediatamente ya que puede utilizarse en una compra posterior, siempre que se haga antes del 30 de septiembre.