Plazo límite para canjear los $27 mil: Cómo usar el Cupón de Gas Licuado antes de que expire

Aquellos beneficiarios que aún tengan saldo disponible en su cupón y no lo hayan utilizado lo perderán si no realizan el canje durante esta semana.

El tiempo para utilizar el Cupón de Gas Licuado de $27.000 llega a su fin y quienes activaron el beneficio y todavía no lo han utilizado tienen plazo hasta esta semana para realizar la compra en los distribuidores adheridos.

El aporte corresponde a un apoyo único destinado a la compra de gas licuado y puede emplearse en una o más compras hasta agotar el monto disponible.

El cupón puede utilizarse en cerca de 2.100 distribuidores adheridos a nivel nacional.





¿Hasta cuándo se puede canjear el Cupón de Gas?

La fecha límite para canjear el Cupón de Gas es el miércoles 30 de septiembre de 2026 .

Después de ese día, el saldo que no haya sido utilizado vencerá y no podrá recuperarse.

¿Cómo comprar gas con el cupón?

Las personas beneficiarias cuentan con dos alternativas para utilizar los $27 mil: Mediante las aplicaciones de BancoEstado o RutPay, o de manera presencial a través de CajaVecina.

Canje digital

Ingresa a la sección correspondiente al Cupón de Gas Licuado en la app BancoEstado o RutPay.

Solicita el cilindro de gas al distribuidor adherido, ya sea para compra presencial o despacho a domicilio.

Al momento de concretar la compra, ingresa el RUT del distribuidor y el monto de la operación.

Si el precio del cilindro supera los $27.000, la diferencia se descontará de los fondos disponibles en la CuentaRUT.

Canje presencial en CajaVecina

Acude a cualquier CajaVecina.

Solicita la impresión del voucher utilizando tu RUT.

Ingresa tu clave de cajero automático en el dispositivo habilitado.

Recibe el comprobante impreso y entrégalo al distribuidor de gas al momento de la compra.

Si la compra tiene un valor inferior a $27.000, el saldo restante no se pierde inmediatamente ya que puede utilizarse en una compra posterior, siempre que se haga antes del 30 de septiembre.