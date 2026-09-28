Canciller responde a interpelación de la Cámara: “La soberanía de Chile será defendida”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, respondió a preguntas sobre el embajador estadounidense Brandon Judd, el Escudo de las Américas y el Estrecho de Magallanes.

Durante la tarde de este lunes se llevó a cabo la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El encargado de realizar las preguntas al canciller fue el diputado socialista Nelson Venegas, quien abordó los dichos del embajador de Estados Unidos (EE.UU) en Chile, Brandon Judd.

Canciller asegura que “la soberanía de Chile será defendida” en interpelación

Respecto a ello, el ministro Pérez Mackenna aseguró que “ningún embajador extranjero define lo que hace nuestro país” y afirmó que “en Chile se respeta la independencia política y la soberanía”.

“Puede estar tranquilo que mientras yo sea canciller, la soberanía de Chile será defendida con toda nuestra fuerza . Ningún embajador puede pasar por arriba”, enfatizó.

Asimismo, el canciller señaló que “nuestra doctrina es pro Chile, estamos preocupados en lo nuestro y ningún estado nos podrá imponer una política”.

“Las decisiones geopolíticas y económicas se toman siempre en función del interés nacional”, agregó.





Pese a las respuestas del ministro, el diputado Venegas insistió en que “¿no le parece que el señor Judd se ríe en la cara de todos nosotros, no le parece una burla?”.

Además, preguntó al canciller sobre las “categorías de socios” que hay con EE.UU y China, debido a que Pérez Mackenna calificó al país norteamericano como un socio estratégico y al país asiático como un socio comercial.

De esta manera, el ministro mencionó que la idea de “socio estratégico y socio comercial no son antagónicos. Son una estrategia que se complementa de conexión de Chile con el mundo”.

Canciller responde por Escudo de las Américas y Estrecho de Magallanes

Sobre la polémica adhesión de Chile al Escudo de las Américas, el canciller respondió que “aquí lo importante es que queremos a las bandas del crimen organizado y a los narcotraficantes fuera del país. Si el crimen organizado cruzó las fronteras, también hay que cruzarlas. Ese es el compromiso”.

“El Escudo de las Américas es una declaración política a la que se sumaron 15 países de la región y nosotros nos sumamos a ella, junto a nuestros vecinos, Argentina, Bolivia y Perú (…) ¿Piensa usted que Chile se iba a quedar afuera?” , añadió.

Más tarde, el ministro se refirió al Estrecho de Magallanes y los intereses de Argentina: “Siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices. No es la posición del gobierno, es la posición de Chile desde 1881 y ninguna administración la ha movido”.

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