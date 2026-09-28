Cadem por Escudo de las Américas: Un 52% cree que Chile se está subordinando a EEUU

El conocimiento sobre la adhesión subió 13 puntos en solo tres días, aunque el respaldo a la decisión del gobierno registró una caída de 5 puntos en el mismo periodo.

Uno de los temas de interés más importantes de la última entrega de Plaza Pública, encuesta elaborada por Cadem, fue la reciente adhesión de Chile al Escudo de las Américas y la evaluación que hacen los chilenos al respecto.

Cabe recordar que, desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente José Antonio Kast firmó la incorporación de Chile y se sumó a los 15 países de América Latina que ya formaban parte.





Adhesión al Escudo de las Américas: 48% está en desacuerdo y 52% cree que Chile se está subordinando a EEUU

En total, en el sondeo fueron cuatro las consultas relacionadas con conocer la opinión de chilenos en torno a la iniciativa impulsada por Estados Unidos: conocimiento, acuerdo con la adhesión, colaboración y acuerdo como subordinación.

Precisamente, la primera interrogante apuntó a conocer si los chilenos conocen o han escuchado sobre el Escudo de las Américas. Un 84% manifestó que sí había oído sobre el tema al 25 de septiembre.

Una situación similar se registró ante la consulta de si directamente supo de la incorporación del país: el 85% respondió que sí, representando un alza de 13 puntos respecto al 72% que el estudio había registrado apenas tres días antes, un día después de la firma.

En lo relativo al respaldo con la incorporación de Chile, un 42% señaló estar de acuerdo al 25 de septiembre (-3% respecto al sondeo del 23 de septiembre), y un 48% estar en desacuerdo (+5%).

Entre los alcances más valorados que implica la adhesión a la instancia están: “Restringir el ingreso al país de integrantes de organizaciones criminales” (86%), “Congelar bienes y activos de organizaciones criminales” (81%) y “Capacitar a policías chilenos para combatir el crimen organizado” (79%).

En la opción contraria, los menos valorados fueron: “Acceder a tecnología y capacidades de seguridad de Estados Unidos” (55% bien, 31% mal), “Promover normas relativas a proveedores confiables para la infraestructura digital” (56% bien, 28% mal) y “Proteger las cadenas de suministro de minerales estratégicos” (57% bien, 31% mal).