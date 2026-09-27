Escudo de las Américas: Así evalúan los chilenos la adhesión de Chile, según dos encuestas

Los sondeos de Agenda Criteria y Pulso Ciudadano revelaron la opinión de los chilenos sobre la decisión del Gobierno de sumarse a la iniciativa impulsada por Estados Unidos.

Durante esta semana, el presidente José Antonio Kast anunció la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en la región.

Desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario confirmó su decisión de sumarse a los 15 países de América Latina y el Caribe que ya eran parte.

Dos encuestas publicadas este domingo expusieron la opinión de los chilenos respecto a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, tras el rechazo que generó la medida entre sectores de la oposición.





Así evalúan los chilenos la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Por una parte, Agenda Criteria consultó por el conocimiento que existe sobre la iniciativa. Un 33% de los encuestados respondió que no había escuchado ni leído sobre el tema, mientras que un 67% afirmó estar al tanto la decisión del Gobierno de sumarse a la iniciativa liderada por Donald Trump.

Entre quienes la conocían, un 37% manifestó estar de acuerdo con la adhesión de Chile y un 42% dijo estar en desacuerdo. En tanto, un 21% señaló no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

Por otro lado, los resultados de Pulso Ciudadano, dados a conocer este domingo, muestran que un 41% de los encuestados está de acuerdo, un 25,3% está en desacuerdo y un 32,9% no está de acuerdo ni en desacuerdo.