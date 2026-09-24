24/ 09/ 2026 22:29

Xi Jinping llega a Washington para reunirse con Trump: IA, Taiwán y aranceles marcan la agenda

Xi Jinping llegó a Washington para reunirse con Donald Trump en una visita que busca marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre las dos mayores potencias del mundo. El encuentro se registra en medio de las tensiones por los aranceles y el comercio, pero también con una agenda que va mucho más allá de la economía, ya que Taiwán, la competencia tecnológica y el futuro de la inteligencia artificial están sobre la mesa.