La oferta considera distintos perfiles, desde examinadores hasta supervisores, con pagos que pueden alcanzar los $75 mil brutos por jornada de aplicación, dependiendo de la función. Revisa todos los detalles acá.

El Simce 2026 abrió una convocatoria laboral para personas interesadas en participar en la aplicación de las evaluaciones que se realizarán durante los próximos meses en la Región Metropolitana.

La oferta considera distintos perfiles, desde examinadores hasta supervisores, con pagos que pueden alcanzar los $75.000 brutos por jornada de aplicación, dependiendo de la función.

¿Qué trabajos ofrece el Simce 2026?

La convocatoria contempla cinco perfiles para trabajar en el proceso de aplicación del Simce e Impulso Lector 2026. Los requisitos cambian de acuerdo con cada función.

Los cargos disponibles son:

Examinador de 6° básico, 4° básico y II medio: Se requiere tener 20 años o más. Es deseable contar con experiencia previa como examinador.

Se requiere tener 20 años o más. Es deseable contar con experiencia previa como examinador. Examinador de 2° básico – Impulso Lector: dirigido a egresados, licenciados o titulados de carreras técnicas o profesionales como Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología o áreas relacionadas con primera infancia.

dirigido a egresados, licenciados o titulados de carreras técnicas o profesionales como Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología o áreas relacionadas con primera infancia. Acompañante de aula: Se exige tener 20 años o más y se valoran estudios o experiencia en las áreas de educación o salud.

Se exige tener 20 años o más y se valoran estudios o experiencia en las áreas de educación o salud. Examinador de discapacidad sensorial: desde los 20 años. Se buscan preferentemente personas con formación relacionada con discapacidad auditiva o visual, como Educación Diferencial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o interpretación en lengua de señas.

desde los 20 años. Se buscan preferentemente personas con formación relacionada con discapacidad auditiva o visual, como Educación Diferencial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o interpretación en lengua de señas. Supervisor: Se requiere tener al menos 23 años y aprobar la capacitación de examinador. Se considera deseable tener experiencia previa como supervisor y automóvil disponible durante el proceso.

La organización advierte que cumplir los requisitos no garantiza una contratación , ya que la selección y asignación final dependerá de las necesidades operativas del proceso.

¿Cuánto pagan por trabajar en el Simce 2026?

Los montos brutos informados para los examinadores y acompañantes consideran tanto una visita previa al establecimiento como las respectivas jornadas de aplicación.

Para los cargos de examinador de 6° básico, 4° básico y II medio, examinador de Impulso Lector y acompañante de aula, los pagos son:

Visita previa: $10.000.

$10.000. Primer día de aplicación: $50.000.

$50.000. Segundo día de aplicación: $50.000.

En el caso de los examinadores de discapacidad sensorial, los montos son:

Visita previa: $10.000.

$10.000. Primer día de aplicación: $75.000.

Segundo día de aplicación: $75.000.

Para los supervisores, la remuneración dependerá de la zona que sea asignada.

Fechas del Simce 2026

Quienes postulen deben considerar que las evaluaciones se desarrollarán entre fines de octubre y comienzos de diciembre.

El calendario contempla:

6° básico: 28 y 29 de octubre.

28 y 29 de octubre. 4° básico: 4 y 5 de noviembre.

4 y 5 de noviembre. II medio: 11 y 12 de noviembre.

11 y 12 de noviembre. 2° básico – Impulso Lector: 17 y 18, 19 y 20, 24 y 25, y 26 y 27 de noviembre; además del 1 y 2, y 3 y 4 de diciembre.

Para 6° básico, 4° básico y II medio, las visitas previas deberán efectuarse entre lunes y jueves de la semana anterior a la aplicación. En Impulso Lector, la visita debe realizarse seis días hábiles antes. Las aplicaciones en las salas de clases comienzan a las 09:00 horas.

¿Cómo postular para trabajar en el Simce 2026?

Las postulaciones se realizan de manera online a través del sitio web de YoSimce.cl, plataforma habilitada para la convocatoria.

El proceso contempla la postulación en línea, carga y validación de documentos, capacitación mediante Meet y, posteriormente, evaluaciones de la Agencia de Calidad de la Educación.

Estas últimas incluyen un test psicológico y una prueba de conocimientos sobre el manual correspondiente al perfil.

Una vez superadas estas etapas, la agencia entrega la nómina de postulantes aprobados y elegibles. Posteriormente, se realiza el proceso de contratación y asignación a los establecimientos.

¿Qué documentos piden para postular?

Entre los antecedentes que deberán presentar los interesados se encuentran:

Certificado de Antecedentes.

Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores.

Certificado de Estudios.

Acuerdo de Confidencialidad firmado.

Declaración Jurada firmada.

Cuenta bancaria personal.

Clave Única para realizar las evaluaciones y registrar la asistencia.

Por otra parte, dentro de las incompatibilidades se encuentran:

Que registren antecedentes en el Certificado de Antecedentes.

Que estén inscritas en el Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores.

Que sean autoridades o funcionarios públicos en ejercicio.

Que tengan un vínculo laboral con el establecimiento educacional al que sean asignadas.

También existen restricciones para padres o apoderados de estudiantes del establecimiento asignado, determinados docentes en ejercicio y personas que tengan parentesco de hasta segundo grado con el sostenedor o director del recinto.