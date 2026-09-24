Alerta en Viña del Mar: Descubren cuerpo flotando en roqueríos cerca de Avenida Perú

Labores del Grupo de Respuesta Inmediata y funcionarios de la Capitanía de Puerto de Valparaíso lograron la extracción del cadáver luego de que transeúntes dieran alerta a las autoridades.

La tarde de este jueves se encontró un cuerpo flotando en los reoqueríos cerca de la Avenida Perú de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Según informó la Armada de Chile, el hallazgo se produjo luego de un llamado realizado por transeúntes, quienes alertaron sobre la presencia de una persona en el sector.

Tras recibir la alerta, personal del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), en conjunto con funcionarios de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, se trasladaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes.





Finalmente, los equipos de emergencia efectuaron la extracción del cuerpo desde la zona de roqueríos.

Por el momento, no se han informado mayores antecedentes respecto de la identidad de la persona fallecida ni de las circunstancias en que ocurrió el hecho.