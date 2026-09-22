Banquetera acusada de estafar a 60 parejas en Viña del Mar se entregó a la justicia

La mujer se presentó en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en compañía de su abogado y se entregó de forma voluntaria, quedando en prisión preventiva.

Durante la tarde de este martes, Natalia Álvarez Murillo, banquetera acusada de estafar a 60 novios con servicios que nunca realizó, se entregó a la justicia.

La mujer se encontraba prófuga desde hace varios meses y llegó hasta el Tribunal de Garantía de la ciudad de Viña del Mar acompañada por su abogado para entregarse de manera voluntaria, pese a que existía una orden de detención en su contra.

Hace tres meses, durante la primera audiencia de formalización, ya se habría decretado prisión preventiva para Álvarez.





Sin embargo, el tribunal estableció la posibilidad de sustituir esta medida por libertad vigilada previo pago de una fianza de $5 millones de pesos, monto que finalmente fue cancelado por la imputada.

En esa primera instancia la Fiscalía señaló que el perjuicio de los afectados está por sobre los $120 millones de pesos.

60 novios acusan estafa

El caso de Natalia Álvarez Murillo, propietaria de Probarte Banquetería SpA, se hizo conocido luego de la denuncia de estafa de parejas de novios.

Los denunciantes señalaron que contrataron los servicios gastronómicos de la mujer para la celebración de sus matrimonio, sin embargo nunca se concretó.