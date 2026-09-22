Subsidio de Arriendo: Quiénes pueden postular a la convocatoria especial que entrega hasta 213 UF

El período de postulación se extenderá hasta el jueves 8 de octubre de 2026 y puede entregar un subsidio total de 213 UF.

Aún hay personas que pueden postular al Subsidio de Arriendo, un beneficio temporal del Estado destinado a apoyar a las familias con el financiamiento de una parte del valor mensual de un arriendo.

En la convocatoria actual, el aporte entrega un total de 213 UF, equivalente actualmente a cerca de $8,7 millones, monto que se puede utilizar de manera mensual para cubrir parte del costo del arriendo.

Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo

Si bien la convocatoria regular de este año estuvo abierta hasta el 7 de agosto y actualmente aparece como cerrada en el Minvu, sí continúa vigente el Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Este periodo de postulación se extenderá hasta el 8 de octubre de 2026 y entregará un subsidio total de hsata 213 UF (cerca de $8.730.000).

En el caso de personas con discapacidad, deben ser mayores de 18 años y contar con la condición acreditada mediante su inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Para las personas mayores, el Minvu establece como condición tener más de 60 años al momento de postular o cumplir la edad establecida durante este año calendario.





Los requisitos del llamado que sigue abierto

Las personas interesadas en el proceso para personas mayores y personas con discapacidad deben cumplir los siguientes requisitos:

Cumplir con la edad o condición de discapacidad exigida por el llamado

Estar dentro del 70% de la población más vulnerable , según el Registro Social de Hogares

, según el Registro Social de Hogares Acreditar ingresos familiares de entre 5 y 25 UF , de acuerdo con las reglas del proceso

, de acuerdo con las reglas del proceso Tener cédula de identidad vigente

En caso de postular por discapacidad, contar con la acreditación correspondiente en el Registro Nacional de la Discapacidad

A diferencia del proceso regular, este llamado especial no exige contar con un ahorro mínimo para postular.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?