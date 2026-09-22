Fran Maira podrá viajar a EEUU pese a arraigo nacional: Tribunal fijó fianza de $2 millones

La influencer llegó este martes al Centro de Justicia de Santiago para obtener autorización especial para abandonar el país. Según explicó su abogado, se tratará de “un viaje netamente familiar, con ida y vuelta”.

La justicia autorizó a Fran Maira a salir del país para viajar de vacaciones a Estados Unidos, pese al arraigo nacional que mantiene por la investigación del accidente que protagonizó en febrero y que dejó con severos daños neurológicos al motociclista Mayerson Zapata.

La cantante urbana y ex chica reality llegó este martes al Centro de Justicia de Santiago para obtener autorización especial para abandonar Chile, pese a la cautelar vigente en el marco de la investigación por el accidente de tránsito.

Tras la audiencia, el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición y fijó una caución de $2 millones para concretar el levantamiento temporal de la medida.





“Es un viaje familiar con ida y vuelta”

Según explicó su abogado, Esteban Olivares, la resolución se basó en que Fran Maira ha cumplido con todas las exigencias impuestas por la justicia.

“Ella tiene arraigo al sistema, no ha sido refractaria, cumplió con su firma, y además este es un viaje netamente familiar, con ida y vuelta” , señaló el defensor, agregando que se presentaron los pasajes que acreditan su retorno al país.

Olivares también indicó que durante la audiencia existió oposición por parte de los querellantes, quienes argumentaron que aún quedan diligencias pendientes en la investigación.

Sin embargo, sostuvo que la salida temporal de Maira no afectaría el desarrollo de la causa y que la influencer deberá regresar para continuar enfrentando el proceso judicial.

La investigación se originó tras el grave accidente ocurrido a comienzos de 2026, cuando Fran Maira impactó a un motociclista. La víctima sufrió severos daños neurológicos y permaneció hospitalizada durante cerca de cinco meses.

Actualmente, la exchica reality continúa formalizada por cuasidelito de lesiones graves.