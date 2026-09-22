22/ 09/ 2026 12:57

Así es un viaje en micro con los nuevos “agentes antievasión”: Qué hacen y en qué servicios están

Esta semana comenzó el plan piloto de 90 agentes antievasión en buses de Red Movilidad en la región Metropolitana. El equipo de CHV Noticias se subió al recorrido 107 y acompañó a algunos de los funcionarios del renovado plan, estrenado esta semana y con resultados ya valorados por las autoridades. ¿De qué se trata? Equipos de tres personas por bus se ubicarán en los accesos delantero y trasero de la máquina para resguardarlos e instarán a los pasajeros a que paguen su pasaje. Cabe destacar que los agentes no tienen facultades fiscalizadoras: no pueden cursar multas ni aplicar sanciones, ya que su rol es exclusivamente disuasivo.