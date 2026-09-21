Sistema frontal llegará Santiago: Los días en que llovería esta semana en la región Metropolitana

Un potente sistema frontal con río atmosférico categoría 3 y 4 golpeará el sur a partir de este martes, dejando hasta 150 mm de agua en 48 horas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones.

Las precipitaciones volverán a la Región Metropolitana luego de unas Fiestas Patrias bastante “tropicales”: desde cielos despejados, hasta fuertes vientos y tormentas eléctricas que afectaron a la zona cordillerana.

Pero la situación fue distinta para el resto del país: se registraron lluvias, vientos y tormentas eléctricas atípicas en zonas del norte, norte chico, centro-sur y la Patagonia.

Esto también perjudicó las celebraciones en regiones como las de Coquimbo: ráfagas de hasta 75 km/h afectaron gravemente a las fondas locales, entre ellas, las que formaban parte de la Fiesta de la Pampilla.

Vuelven las precipitaciones a Santiago

En el caso de Santiago, la capital tendrá una semana con temperaturas estables que oscilarán entre 18 y 22 °C y abundante nubosidad. Aunque las mínimas subirán a 9°C, el tiempo variará hacia la segunda mitad de la semana.

De acuerdo a la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entre este jueves y viernes hay posibilidades de que caigan gotitas en la Región Metropolitana. Las precipitaciones se concentrarían desde la noche del jueves hacia la mañana del viernes.

De no llover en el centro de Santiago, estas gotas caerán sí o sí en la cordillera y altas cumbres de la región, donde también se prevé nieve durante ese mismo periodo.





Preocupación por intenso río atmosférico

Para la zona sur, un potente sistema frontal alimentado por un río atmosférico llegará este martes con chubascos débiles antes intensificarse a partir del día siguiente.

Göhler, adelantó que el fenómeno alcanzará la categoría 3 entre las regiones del Biobío y Los Lagos, mientras que en zonas como Corral y Valdivia alcanzaría la categoría 4.

En total, entre miércoles y jueves se estiman montos acumulados de hasta 150 mm en 48 horas, los que vendrán acompañados por ráfagas de viento de 60 a 80 km/h en valles y sectores costeros.

La profesional advirtió que, producto de la alta humedad y la isoterma cero, habrá riesgo de inundaciones repentinas en las zonas cordilleranas de las dos regiones afectadas.