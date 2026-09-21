Festejo XXL de hasta 5 días: Así se vienen los próximos feriados de las Fiestas Patrias

El 2027 se repetirá un nuevo fin de semana de tres días, pero en los próximos años habrá jornadas que se extenderán debido a una especial condición.

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas del año y, tras las celebraciones de 2026, muchos ya comienzan a mirar el calendario para saber cuándo será el próximo feriado extendido de septiembre.

Si este año las celebraciones se sentirán breves, las del 2027 serán aún más cortas, sin embargo, en el horizonte se aproximan unas XXL.

Fiestas Patrias del 2027: Las más cortas

La celebración del próximo año contará con sólo dos días que caen un fin de semana, por lo que no habrán días feriados extra.

18 de septiembre: Sábado

19 de septiembre: Domingo





Fiestas Patrias del 2028: Un día extra

Ya en 2028, el feriado de Fiestas Patrias habrán varios días para los festejos, ya que se trata de un año bisiesto y todo el calendario se mueve.

De esta manera, los feriados caerán un lunes un martes, dando paso a un festejo que se podría extender desde el viernes anterior.

15 de septiembre: Viernes

16 de septiembre: Sábado

17 de septiembre: Domingo

18 de septiembre: Lunes

19 de septiembre: Martes

Fiestas Patrias del 2029: Festejo XXL

Las Fiestas Patrias del 2029 serán XXL y se podrán disfrutar con una celebración especialmente extensa con casi una semana de festejos.

Esto se dará debido a que mientras que los feriados caerán en martes 18 (Día de la Independencia Nacional) y miércoles 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército).

De acuerdo a lo que establece la ley Ley 20.215, cuando se da esta condición se establece que el 17 de septiembre será feriado adicional.

14 de septiembre: Viernes

15 de septiembre: Sábado

16 de septiembre: Domingo

17 de septiembre: Lunes

18 de septiembre: Martes

19 de septiembre: Miércoles

¿Por qué las Fiestas Patrias de 2029 tendrán cinco días?

La extensión de las celebraciones se debe a la forma en que están distribuidos los feriados en el calendario y a una disposición legal que establece un feriado adicional cuando el 18 y el 19 de septiembre caen martes y miércoles.

La normativa contempla que el lunes 17 de septiembre también sea feriado y también aplica en casos en los que el 18 y 19 caen miércoles y jueves, donde se agrega el viernes extra.