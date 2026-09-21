“Tuve un colapso mental”: Vale Roth reveló por qué terminó llorando tras vacaciones familiares

La bailarina relató su experiencia con un viaje familiar a México en el que hubo una serie de complicaciones con sus hijas pequeñas.

Vale Roth compartió con sus seguidores de redes sociales un complejo momento que vivió en medio de sus más recientes vacaciones familiares.

La ganadora de la segunda temporada de Fiebre de Baile estuvo junto a marido y sus hijas pasando unos días de descanso en México, sin embargo no todo fue tan paradisiaco cómo lo mostró.

Según reveló la bailarina, el viaje familiar estuvo lleno de complicaciones, especialmente con las más pequeña, por lo que llegó a su límite.





“He vuelto… Tuve un colapso mental ayer, se los juro que las vacaciones fueron terribles. Trato de rescatar algo y no lo puedo rescatar. Tengo como 10 fotos en mi teléfono, porque ni siquiera podía agarrar el celular”, explicó luego alertar en sus historias de Instagram que se iba a tomar una pausa de las redes.

La compleja experiencia de Vale Roth

Vale Roth contó que la mayoría de las complicaciones fueron a raíz de problemas con sus hijas, quienes no se acostumbraron al clima.

“No voy a pelear a mi hija porque es feo pelear a una hija, ¿cierto? Pero la Antonia hacía 50 pataletas al día. En el desayuno, salía corriendo, se escondía. Y eso fue como en el hotel”, relató.

“La Anto quería estar horas dentro del agua. Para sacarla, para ponerle traje de baño, para vestirla, para meterla a la ducha, lavarle los dientes… Todo era un problema. Todo fue un caos“, agregó.

En el caso de la más pequeña, “el clima igual era súper húmedo, entonces a la Marti le dio como una alergia, estaba toda enronchada los dos primeros días”.

“La verdad, yo creo que cuando tengan 4 o 5 años sería una buena edad, o viajar más cerca, 2 horas, 3 horas, pero nada más”, agregó.

Por otra parte, de regreso a Chile el viaje le pasó la cuenta y la bailarina no pudo contener las lágrimas. “Me puse a llorar en el avión”, confesó.

“Lloraron todo el viaje, las 8 horas. La Anto gritaba y la Martina no llora nada, pero acá todo el rato, quería moverse. La hora del viaje nos afectó porque era a las 12 del día y debería ser en la noche con niños”, finalizó.