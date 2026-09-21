“Papá Lulo” reapareció en TV y sorprendió con detalle sobre su presente: “La estoy pasando chancho”

Francisco Arenas asistió como público al programa Fiebre de Canto, donde se reencontró con Claudio Michaux, quien le consultó sobre su presente y su actual vínculo con la llamada “Familia Lulo”.

Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo”, tuvo una inesperada reaparición en televisión tras asistir como público a Fiebre de Canto, donde además protagonizó un reencuentro con Claudio Michaux.

El exparticipante de Gran Hermano Chile conversó con el comediante en el react del estelar de Chilevisión, instancia en la que contó detalles de su presente, alejado de las cámaras y dedicado a una de sus grandes pasiones.

“Sí, estoy andando en moto. Me estoy dedicando a la mecánica, que es lo que me encanta. La estoy pasando chancho”, relató Francisco, quien además aclaró que no se alejó completamente de los camiones. “Estoy haciendo mantenciones de camiones, pero relajado”, explicó.





El presente de “Papá Lulo” tras Gran Hermano

Durante la conversación, Michaux también le preguntó cómo había cambiado su vida después de su paso por el reality. En ese sentido, “Papá Lulo” aseguró que la fama nunca fue su principal motivación.

“Lo más importante para mí no era ser famoso, sino el cariño de la gente afuera y eso tú lo puedes comprobar. Eso es lo más gratificante aparte de las lucas”, señaló.

“Después de 3 años todavía hay gente que me saluda y me dice ‘Papá Lulo’, ‘¿cuándo en otro reality?’. Si toca algo, bien; si no, bien también, no estoy ansioso”, agregó sobre la posibilidad de volver a la televisión.





En el mismo diálogo, Claudio Michaux le preguntó directamente por sus antiguos compañeros de encierro, mencionando a Pincoya, Cony Capelli y Alessia Traverso, con quienes compartió durante la primera temporada del reality.

Francisco respondió con cierta distancia respecto de aquellos vínculos. “Cuando uno está en el reality, tú hiciste amistades, pero después cada uno toma rumbos diferentes. Cuando hay tiempo, uno se saluda o se llama”, comentó.

En particular, reveló que actualmente mantiene contacto con algunos de sus excompañeros. “Converso harto con la señora Mónica, Hans… Los demás están en sus cosas y cuando hay tiempo, hay tiempo”, indicó.

Ante esto, Michaux incluso lo instó a retomar el contacto con sus antiguos compañeros: “Escríbales, aproveche que ahora va a volver”.

“Sí, de todas maneras”, respondió finalmente “Papá Lulo”, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro con sus excompañeros de reality.