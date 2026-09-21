Aumenta tope a 6 mil UF: Cómo acceder al Fogaes ampliado para adquirir primera vivienda

El programa permitirá movilizar un stock de más de 99.613 viviendas nuevas sin vender a nivel nacional, del cual un 89,4% corresponde a inmuebles de un valor inferior a 6.000 UF.

El Fogaes es un programa de apoyo a la vivienda que busca facilitar el acceso a Créditos Hipotecarios para comprar una vivienda nueva de hasta UF 6.000.

En concreto, el Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) para la primera vivienda permite que las instituciones financieras entreguen mejores condiciones para los Créditos Hipotecarios, financiando hasta el 90% de la propiedad.

Por ejemplo, de acuerdo a lo explicado en el sitio web oficial del Gobierno, para una vivienda de 4.000 UF con financiamiento de 90% a 30 años, el dividendo sin subsidio quedaría en $699.681, mientras que con el beneficio quedaría a un valor de $622.153.

A partir del ejemplo anterior, el ahorro total del crédito sería de más de $27 millones, de acuerdo a la UF estimada al 22 de abril del 2025.

Características del nuevo Fogaes

En agosto, el presidente José Antonio Kast encabezó la puesta en marcha del Fogaes ampliado y el nuevo Subsidio Tramo 4.000 para favorecer el acceso a la vivienda propia.

El explicado en el sitio web oficial permite que el Estado actúe como aval, con una garantía de hasta el 60% del valor de la vivienda nueva.

Con Fogaes actual, la duración de la garantía depende del plazo del crédito hipotecario: será la mitad del tiempo total del crédito, con un mínimo de 5 años y un máximo de 15.





Cómo acceder al nuevo subsidio

A diferencia de otros beneficios sociales, este subsidio no requerirá postulación: las personas podrán acceder a él al solicitar su crédito en la institución financiera respectiva si cumple, eso sí, con los requisitos de elegibilidad.

Esto comenzará a estar disponible en septiembre, mediante una licitación administrada por BancoEstado en la que participarán entidades financieras reconocidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De qué trata el Fogaes ampliado

Entre las principales novedades de la ley destacan la ampliación de la cobertura del programa, que aumenta de 50 mil a 80 mil los subsidios disponibles.

Adicionalmente, se incrementa el valor máximo de las viviendas elegibles, desde 4.000 a 6.000 UF -aproximadamente 245 millones de pesos. Por otra parte, la vigencia de ambos beneficios se extenderá por 12 meses adicionales, o sea hasta el 31 de mayo de 2028.

EI Fogaes estará disponible para las personas a partir de septiembre de este año, mediante una licitación administrada por Banco Estado en la que participarán entidades financieras reconocidas por la CMF.