“Nos vienen siguiendo”: Equipo de CHV Noticias vivió tenso momento tras ingresar a carrera de galgos

Durante varias semanas, un equipo de Reportajes a Fondo de CHV Noticias recorrió distintos canódromos del país para conocer el funcionamiento de estas competencias y las denuncias que las rodean.

Un equipo de CHV Noticias vivió un tenso momento mientras realizaba un reportaje de investigación sobre las carreras de galgos en Chile, actividad que actualmente se encuentra en medio de un debate legislativo respecto a su eventual prohibición o regulación.

Durante varias semanas, el equipo periodístico recorrió distintos canódromos del país para conocer el funcionamiento de estas competencias y las denuncias que las rodean.

Tenso momento entre galgueros y equipo de CHV Noticias en Maule

Según mostró el reportaje del periodista Benjamín Contalba, uno de los primeros episodios ocurrió cuando el equipo intentó obtener antecedentes sobre un canódromo ubicado en Yerbas Buenas, en la región del Maule.

En el lugar, personas vinculadas a las carreras reaccionaron con evidente desconfianza ante la presencia de la prensa. “No serán animalistas ustedes”, advirtió una mujer en la entrada del recinto.





La situación se volvió más compleja al ingresar al lugar. Tras pagar entradas para acceder al recinto, el equipo periodístico comenzó a generar sospechas entre los asistentes, quienes finalmente les devolvieron el dinero y les pidieron abandonar el lugar.

“Si son animalistas, no se van a ir así como llegaron” , señaló la misma mujer. Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Luego de retirarse del recinto, fueron seguidos por un sujeto en motocicleta.

Más tarde se trasladaron a otro canódromo ubicado a cerca de 30 minutos, donde lograron ingresar y observar parte de las competencias.

En ese segundo recinto, el equipo de CHV Noticias presenció carreras, celebraciones de los participantes y el movimiento de importantes sumas de dinero asociadas a apuestas. No obstante, nuevamente comenzaron a despertar sospechas entre algunos asistentes.

“¿Por qué le está tomando fotos al perro?”, dijo un hombre al equipo.

La investigación también expuso denuncias sobre presuntas apuestas millonarias, venta irregular de medicamentos veterinarios y eventuales prácticas para potenciar el rendimiento de los perros.

Mira el reportaje acá: