Desde la tarde del martes y hasta la tarde del jueves se mantendrá la alerta meteorológica ante un nuevo sistema frontal que se presentará en el sur de Chile.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para seis regiones del sur del país por fuertes lluvias para esta semana.

El aviso adelantó que en los próximos días habrá “precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta”.

La alerta se emitió debido a que se presentará un ca: Sistema frontal en el sur del país, condición que estará presente desde la tarde del martes 22 hasta la noche del jueves 24 de septiembre.





Regiones y zonas afectadas

La alerta meteorológica estará vigente para las desde el Maule hasta Los Lagos, con diferente afectación dependiendo de la zona.

Acumulados de precipitación esperados (mm), por región y zona:

Región del Maule

Litoral: 30-50 (jueves 24)

Precordillera: 40-60 (jueves 24)

Cordillera: 40-60 (jueves 24)

Isoterma cero: 2800 (jueves 24)

Región de Ñuble

Litoral: 45-55 (jueves 24)

Valle: 40-60 (jueves 24)

Precordillera: 60-80 (jueves 24)

Cordillera: 60-80 (jueves 24)

Isoterma cero: 2700 (jueves 24)

Región del Biobío

Litoral: 50-70 (miércoles 23)

Cordillera Costa: 60-80 (miércoles 23)

Valle: 40-60 (jueves 24)

Precordillera: 40-60 (miércoles 23), 60-80 (jueves 24)

Cordillera: 60-80 (jueves 24)

Isoterma cero: 3000-2700 (miércoles 23), 2700-2500 (jueves 24)

Región de La Araucanía

Precordillera: 70-100 (miércoles 23)

Cordillera: 60-90 mm / 5-15 cm (miércoles 23)

Isoterma cero: 2800 (miércoles 23)

Región de Los Ríos

Litoral: 40-70 (martes 22), 70-90 (miércoles 23)

Cordillera Costa: 40-70 (martes 22), 70-95 (miércoles 23)

Valle: 60-90 (miércoles 23)

Precordillera: 70-100 (miércoles 23)

Cordillera: 60-90 mm / 2-8 cm (miércoles 23)

Isoterma cero: 2600 (miércoles 23)

Región de Los Lagos