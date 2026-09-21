Trágico antecedente por muerte de niño que cayó del piso 9: Malla de seguridad habría estado rota

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en un inmueble ubicado en el sector de General Gana con San Diego, donde, según los antecedentes preliminares, la protección instalada en una ventana habría cedido producto del peso del menor.

La muerte de un niño de 9 años tras caer desde el noveno piso de un edificio en la comuna de Santiago volvió a poner en el centro del debate el estado y mantención de las mallas de seguridad instaladas en departamentos.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en un inmueble ubicado en el sector de General Gana con San Diego, donde, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la protección instalada en una ventana habría cedido producto del peso del menor .

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el niño residía junto a su familia en un departamento del piso 9 y fue trasladado de urgencia al Hospital San Borja tras la caída. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las diligencias para determinar las circunstancias exactas del accidente, incluyendo peritajes a la malla de seguridad y la revisión de cámaras del edificio.

Debate por mallas de protección en departamentos

El caso reabrió las advertencias de especialistas respecto a la vida útil de las mallas de protección.

Expertos señalan que no basta con instalar una malla, sino que también es fundamental revisar periódicamente su estado, ya que factores como la exposición constante al sol, la humedad y el viento pueden deteriorar los materiales con el paso del tiempo.

En paralelo, continúa avanzando en el Congreso la denominada Ley Valentín, iniciativa que busca reforzar las exigencias para la instalación de mallas de seguridad en departamentos donde residan menores de 12 años.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado y espera su ratificación final en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La normativa también apunta a que las constructoras entreguen los inmuebles con estos sistemas incorporados, buscando reducir el riesgo de tragedias como la ocurrida este fin de semana.