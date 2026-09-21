“Las relaciones evolucionan”: José Antonio Raffo confirmó su quiebre sentimental con Lux Pascal tras 15 años juntos

“Yo no soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal”, dejó en claro el actor, que también lanzó una potente reflexión sobre su ruptura amorosa.

Este domingo, José Antonio Raffo confirmó su quiebre sentimental con Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, tras 15 años juntos.

El actor abordó la situación y lanzó una potente reflexión, donde dejó en claro que su lazo con Lux trasciende más allá de una relación de pareja.





José Antonio Raffo y Lux Pascal terminaron su relación

En el último capítulo de “Sin Editar”, Raffo comentó: “Es una buena oportunidad para decir que yo he estado con la Lux hace 15 años, teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35, las relaciones evolucionan para bien o para mal”.

En esa misma línea, agregó: “Nosotros tuvimos una relación muy exitosa, pero también es bueno decir que la naturaleza de mi relación con la Lux, es una relación hacia la amistad y la fraternidad eterna,que no se acaba nunca, más que una relación de pareja”.

Sobre el parentesco de Lux con el actor Pedro Pascal y la relación que mantiene con este último, José Antonio señaló: “Yo no soy el cuñado de Chile, no soy el cuñado de Pedro Pascal”.

Sin embargo, precisó que “sí es un hermano grande; mi suegro no es mi suegro, pero sí es como un papá”.