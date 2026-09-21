Tres beneficios se unificarán en uno: Sence pagará hasta $185 mil pesos al mes a quienes cumplan estos requisitos

Trabajadores y empleadores podrán acceder a un aporte de hasta $185 mil mensuales, con montos que varían según tramos de renta. Aquí los detalles.

El próximo 1 de octubre entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), un renovado beneficio económico que apunta a ayudar a jóvenes que consigan trabajo y a empresas que contraten.

Este nuevo aporte dará forma a la fusión que tendrán el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, ampliando su cobertura a grupos prioritarios.

Aunque aún se encuentra en proceso de implementación, el subsidio constará de un pago de hasta $185 mil pesos por un máximo de 12 meses, el que se completará a través de un sistema de acceso simplificado.

Requisitos SUE 2026: Así accedes al pago

El Subsidio Unificado al Empleo estará dirigido a trabajadores pertenecientes a cuatro grupos, considerados con baja inserción laboral:

Jóvenes de 18 a 24 años.

Mujeres de 25 a 54 años.

Personas de 55 a 64 años.

Personas con discapacidad de hasta 64 años, siempre que estén inscritas en el Registro de Personas con Discapacidad.

De todas maneras, los requisitos concretos son:

Tener las cotizaciones previsionales al día.

Contar con una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 IMM.

Haber registrado, durante los últimos 18 meses, al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses de desempleo discontinuo, según los registros correspondientes.

Pertenecer al tramo del 40% al 60% del Registro Social de Hogares (RSH). Las personas con discapacidad quedarían exceptuadas de este requisito.

El porcentaje específico del RSH aplicable a cada grupo será determinado anualmente mediante un decreto conjunto de los ministerios del Trabajo y Hacienda.





Monto del SUE 2026: Tope de $185 mil pesos al mes

Si ya verificaste cumplir con los requisitos, el siguiente paso es conocer cuánto te corresponde. Debes saber que el monto no será igual para todos los beneficiarios/as, sino que variará de acuerdo a tu remuneración bruta.

En ese sentido, el beneficio tendrá un tope de hasta $185 mil pesos y considerará rentas de hasta 2,25 veces el Ingreso Mínimo Mensual (IMM).

Para trabajadores dependientes hay tres tramos:

Tramo 1: Bonificación creciente para rentas de 0 a 1 IMM. Es decir, mientras más bajo el sueldo dentro de este rango, mayor el porcentaje bonificado.

Tramo 2: Bonificación fija para rentas entre 1 y 1,25 IMM.

Tramo 3: Bonificación decreciente para rentas entre 1,25 y 2,25 IMM. Sobre ese tope no hay subsidio.

Para empleadores hay dos tramos:

Tramo 1: Bonificación creciente para rentas de 0 a 1,25 IMM.

Tramo 2: Bonificación decreciente para rentas entre 1,25 y 2,25 IMM. Sobre los 2,25 IMM no hay bonificación al empleador.

Debuta el SUE 2026: Fecha de pago y postulaciones

Al tratarse de un beneficio nuevo, aún no existe claridad sobre la fecha exacta en que comenzaría a operar definitivamente, pero la transición podría comenzar en octubre de este año.

¿Y las postulaciones? Estas estarán a cargo del SENCE, organismo que lo administrará y recibirá las postulaciones, pero cuyo calendario aún no es público.