21/ 09/ 2026 07:51

¿Se hace con una o dos masas? Karina Álvarez aclaró su comentario sobre las empanadas en Fiestas Patrias

¡El furor de este 18! La conductora de CHV Noticias, Karina Álvarez, aclaró su comentario sobre las empanadas durante estas Fiestas Patrias. Tras explicar que se trata de una sugerencia en base a que, antiguamente, se “parchaban” las empanadas, la periodista comentó que le llegaron solicitudes de colaboración en redes sociales e incluso le hicieron un tazón. También abordó que el clip viralizado no estaba completo y destacó que las personas hicieran el ejercicio en sus casas, tomándoselo con humor e incluso creando empanadas más grandes para compartir con la familia.