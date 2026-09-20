Últimos días para cobrar el cupón de gas licuado: Así puedes activar el beneficio

El beneficio que entrega $27.000 por parte del Estado vence en los próximos días. Revisa acá todos los detalles.

Desde hace tres meses, el gobierno dispuso de una ayuda social, el cupón de gas licuado, beneficio que entrega $27.000 por hogar para la compra de un cilindro de gas.

El Gobierno adoptó esta medida tras poner fin al Mepco, con el objetivo de mitigar el alza en el precio del gas derivada de esa decisión y apoyar a las familias durante el invierno, periodo en que el consumo de gas licuado aumenta considerablemente debido a las bajas temperaturas.

Cabe señalar que el cupón es personal e intransferible, no puede cambiarse por dinero en efectivo y está disponible en las aplicaciones Rutpay o BancoEstado, además de poder imprimirse en Caja Vecina.





Quedan pocos días para activar cupón de gas licuado

Las personas que aún no han activado este beneficio aún tienen plazo, ya que su fecha límite es el miércoles 30 de septiembre . Después de esa fecha no se podrá utilizar.

Si todavía no sabes si te corresponde el cupón de gas licuado, puedes ingresar al sitio oficial (haciendo clic en la imagen) e ingresar tus datos.