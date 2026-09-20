Servel confirma cifra definitiva: Más de 3,7 millones de electores serán denunciados por no votar en elecciones de 2025

Las personas que sean denunciadas se exponen a una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre los 36 mil y los 108 mil pesos.

El Servicio Electoral (Servel) denunciará a 3.760.261 electores ante los juzgados de policía local por no votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2025.

Fue el propio director del organismo, Raúl García, quien confirmó la cifra ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso.

“En esta oportunidad y en ambas elecciones del año pasado, hemos contabilizado 3.760.261 electores que no sufragaron y que serán denunciados como lo ordena la ley “, expresó.





De esta manera, estas personas se exponen a una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, que podría variar entre los 36 mil y los 108 mil pesos.

Lo anterior se rige por la Ley 21.779, que modificó la normativa sobre Votaciones Populares y Escrutinios, luego de que se consagrara el voto obligatorio en la Constitución.

Según García, el Servel se encuentra en un proceso de recolección de datos de los padrones para sustentar las denuncias, el que, afirmó, “estará concluido durante los meses de octubre y noviembre”.