ALERTA por fuertes vientos de hasta 90 km/h en siete regiones para este domingo

Desde la noche del sábado, el fenómeno afecta a sectores de litoral, valle, cordillera de la costa, precordillera y cordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó por vientos desde moderados a fuertes en siete regiones del país, hasta la noche de este domingo.

La medida consideró el tiempo registrado desde la noche del sábado, con rachas que alcanzarían hasta los 90 km/h en algunos sectores.

Las zonas que se verán afectadas por los fuertes vientos durante esta jornada son las siguientes:

Región del Coquimbo: Cordillera

Cordillera Región de Valparaíso: Cordillera

Cordillera Región de Metropolitana: Cordillera

Cordillera Región de O’Higgins: Cordillera

Cordillera Región del Maule: Litoral, valle, cordillera

Litoral, valle, cordillera Región de Ñuble: Litoral, cordillera de la costa, valle, cordillera

Litoral, cordillera de la costa, valle, cordillera Región del Biobío: Litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera





En los sectores cordilleranos de Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana y el Maule se registrarían rachas de hasta 90 km/h , mientras que en O’Higgins alcanzarían los 80 km/h.

En el litoral de la Región del Maule se esperan rachas de hasta 70 km/h y, en la zona de valle, de hasta 60 km/h.

En Ñuble, tanto en la cordillera de la Costa como en el valle, las rachas alcanzarían los 70 km/h. En tanto, en el Biobío llegarían hasta los 80 km/h en el litoral y hasta los 70 km/h en el resto e la región.