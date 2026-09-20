“Levantar a Valparaíso como sede”: Canciller detalla ejes del pdte. Kast durante asamblea de la ONU

El ministro Francisco Pérez Mackenna abordó la agenda con la que llegarán a Nueva York, Estados Unidos, este lunes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió al viaje que realizará junto al presidente José Antonio Kast a Nueva York, con motivo de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Este lunes, el mandatario arribará a Estados Unidos junto al canciller, en el marco de una agenda que contempla reuniones bilaterales y dos eventos destinados a impulsar sus iniciativas.

De acuerdo con Pérez Mackenna, se trata del “esfuerzo regional contra el crimen organizado” y de “levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos”.





Esto último se relaciona con el Acuerdo BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar, un pacto adoptado el 19 de junio de 2023 y vigente desde el 17 de enero de 2026.

Además, el canciller detalló que su agenda está “enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar el trabajo que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional“.

“Sostendremos reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, aseguró.