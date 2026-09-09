Cancillería informó que se reunió con embajador de EEUU para exigir antecedentes por dichos sobre 18-O

Tras citar al diplomático, el canciller Francisco Pérez Mackenna precisó que, hasta el momento, el gobierno no ha recibido ningún informe.

Cancillería confirmó este miércoles que citó a una reunión al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, luego de sus declaraciones sobre supuestos antecedentes que vincularían a organizaciones de izquierda con los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019.

Tras el encuentro, el ministro de RREE, Francisco Pérez Mackenna, explicó que el objetivo fue solicitar formalmente la información mencionada por el diplomático.

“Hoy recibimos al embajador de Estados Unidos en Chile para solicitar información sobre antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días que siguieron ”, señaló.

Además, indicó que Judd manifestó su disposición a entregar los antecedentes de los que disponga.





“No hemos recibido la información”

El secretario de Estado precisó que, hasta el momento, el gobierno no ha recibido ningún informe.

“No hemos recibido la información, la hemos solicitado formalmente y esperamos recibirla apenas el embajador cuente con ella y nos la ponga a disposición” , afirmó. Asimismo, recalcó que, una vez que los antecedentes lleguen a Cancillería, serán remitidos a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación.

Pérez Mackenna sostuvo que para el gobierno es “de máxima importancia” acceder a cualquier información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese período y determinar eventuales responsabilidades.

Judd sostuvo en entrevista con CNN Chile que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

“Cuando nuestras agencias de inteligencia analizan —y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo—, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, añadió.