08/ 09/ 2026 22:24

Gobierno citó a embajador de EEUU luego de señalar que organizaciones de izquierda son responsables del estallido social

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para este miércoles al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, con el objetivo de solicitar información respecto a los antecedentes relacionados a episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores. Esta citación se realiza tras una declaraciones de Judd las cuales señalan que “organizaciones de izquierda” son responsables de los hechos de violencia durante el estallido social.