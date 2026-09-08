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Gobierno citó a embajador de EEUU luego de señalar que organizaciones de izquierda son responsables del estallido social

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para este miércoles al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, con el objetivo de solicitar información respecto a los antecedentes relacionados a episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores. Esta citación se realiza tras una declaraciones de Judd las cuales señalan que “organizaciones de izquierda” son responsables de los hechos de violencia durante el estallido social.

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