Fiebre de Canto fichó a talentoso participante: Conquistó al jurado y debutó con nota perfecta

La actuación del artista fue tan bien recibida que obtuvo la puntuación perfecta: tres notas 10 del jurado y también la máxima calificación en la nota incógnita de Vasco Moulian.

Una de las sorpresas de la noche de tributos de Fiebre de Canto fue la presentación de un nuevo participante que logró conquistar al jurado y al público con una impecable interpretación de Valió la pena, el clásico de Marc Anthony.

Se trata del artista circense Agustín Maluenda, más conocido como Pastelito Junior, quien no solo destacó por su calidad vocal, sino también por una puesta en escena llena de energía.

Su experiencia sobre los escenarios quedó en evidencia cuando realizó algunas piruetas que provocaron aplausos en el estudio.

La actuación fue tan bien recibida que obtuvo la puntuación perfecta: Tres notas 10 del jurado y también la máxima calificación en la nota incógnita de Vasco Moulian.





“Veo a un finalista de Fiebre de Canto”

El joven heredero de una de las familias más emblemáticas del circo chileno se llenó de elogios por parte de los miembros del jurado.

Luis Jara fue uno de los primeros en aplaudirlo. “Esto es cantar. ¿Y por qué lo digo? Esto se trata de tributar y tributar no es imitar, es traer la esencia del artista y ponerla sobre el escenario. No eras Marc Anthony, eras Agustín Maluenda Jr. tributando a este gran artista. Afinado, con ritmo, con talento, con humildad y prestancia”, afirmó.

Verónica Villarroel también quedó impresionada con su desempeño. “¡Qué maravilla! Usted lleva una historia consigo, que es la trayectoria y la responsabilidad de realmente ser un artista”, partió diciendo.

“Fue refrescante para mí, me dio energía, me encanta ver a un ser que tenga tanto talento”, comentó, agregando que “el arte se sale por los poros en ti. Es un atleta en todo sentido”.

Por su parte, Vasco Moulian destacó el nivel profesional del espectáculo. “En algún momento dije ‘esto es un show de obertura del programa’. Sentí que había un profesionalismo tremendo aquí”, señaló.

Aunque reconoció que las volteretas no fueron de su total gusto, el jurado aseguró que “tal vez aquí tenemos a uno de los finalistas, sin duda”.