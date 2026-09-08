EXCLUSIVO | “Puede que esté mintiendo”: La duda del papá de Mariana Sepúlveda tras entrega de autor confeso

El padre de la joven que desapareció hace 18 años en la comuna de Conchalí miró con excepticismo la entrega de Ghilsan Quiroz, el sujeto de 42 años que afirmó haber asesinado a la mujer.

Tras la detención de Ghilsan Quiroz, el hombre que afirmó haber asesinado a Mariana Sepúlveda, el padre de la joven entregó declaraciones en exclusiva a CHV Noticias sobre esta nueva arista del caso, cuando se cumplen 18 años de la desaparición.

“Este momento para nosotros es difícil y ya hemos vivido muchas veces esta situación“, expresó, en sus primeras palabras tras la confesión del sujeto de 42 años, quien tenía 24 al momento de los hechos.

En esa línea, acusó que estas supuestas pruebas y denuncias la mayoría de las veces “han quedado en nada”. En sus breves palabras, miró con escepticismo la entrega del ahora imputado a la justicia.

“Puede pasar que hoy no sepamos nada nuevo, no hay nada concreto, no hay nada seguro“, advirtió. “Puede que el tipo esté mintiendo, no sabemos nada”, subrayó el padre, quien optó por resguardar su identidad.





Autor confeso será hoy formalizado

Fue la tarde de este lunes cuando el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Regional Centro Norte, emitió una orden de detención en contra de Quiroz, quien será formalizado durante la jornada de hoy martes.

“Se realizaron una serie de diligencias pendientes a verificar si en lo que se estaba informado (relato de Ghilsan Quiroz), había antecedentes fácticos y científicos que pudieran corroborar esa versión, eso es lo que se está realizando desde ayer hasta hoy”, declaró.

Respecto a por qué se emitió la orden de detención en contra del hombre, el persecutor precisó que hay datos que “nos permiten tener información mucho más fundada para corroborar sus dichos con otros antecedentes”.

En esa línea, agregó que “entendemos que estamos en un escenario en que hay que seguir realizando ciertas diligencias, pero que al día de hoy ya nos permitiría presentar estos antecedentes al juez de garantía y para efectos de pedir la orden de detención”.

Al ser consultado sobre si se realizó un hallazgo relevante en las diligencias, el fiscal Cabrera recalcó que dicha información será dada a conocer en los tribunales.