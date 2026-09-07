“Ponerme un poco de brillo…”: Nicolás Yunge responde a críticas tras usar maquillaje durante su hospitalización

El influencer sufrió complicaciones de salud tras la extracción de un quiste mandibular y una muela del juicio, por lo que está hospitalizado.

Este lunes, Nicolás Yunge respondió a las críticas que recibió en redes sociales por actualizar su estado de salud mientras luce maquillado.

Todo esto, luego de que al influencer le detectaran un quiste mandibular, el cual fue retirado junto a una muela del juicio para poder realizar una biopsia.





¿Qué dijo Nico Yungue?

“Me empecé a inflamar al siguiente día y el domingo ya no podía respirar (…) Cuando llegué me estaba poniendo azul; la tráquea se me estaba cerrando, por lo cual me pusieron en un coma”, detalló.

Sin embargo, en el registro que publicó en su cuenta de Instagram, Yungue aparece relatando esta situación con maquillaje en el rostro, por lo que recibió múltiples críticas en los comentarios.

Al respecto, Nicolás utilizó las historias de la misma red social y respondió: “Si a mí me hace feliz maquillarme y trato de hacerme reflejar una mejor imagen para sentirme bien por fuera y por dentro, es mi manera de copar con cosas y me hace sumamente feliz (sic)”.

En esa misma línea, agregó: “Después de una amarga experiencia, ponerme un poco de brillo en los ojos y un filtro y sentir que ese es el verdadero yo”.

Finalmente, el influencer aseguró que seguirá compartiendo las actualizaciones sobre su estado de salud y concluyó: “Sigo hospitalizado, pero muchas gracias por el amor y cariño”.

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