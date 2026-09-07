Mes de prevención del suicidio: 4 iniciativas que ofrecen orientación y contención gratuita de profesionales

Hora Segura de Todo Mejora, Quédate del GORE de Santiago, Hablemos de Todo de INJUV y Salud Responde del Minsal son alternativas que ofrecen apoyo de profesionales.

La Hora Segura de Fundación Todo Mejora, Quédate del GORE de Santiago y Hablemos de Todo de INJUV son iniciativas gratuitas que buscan ayudar a todas aquellas personas que necesitan apoyo profesional ante una crisis de salud mental o ideación suicida.

Con el inicio de la primavera y la llegada de septiembre con días más largos, fechas festivas y temperaturas más agradables, muchas personas pueden padecer una desregulación en el estado de ánimo, lo que también se conoce como “primavera gris”.

Además de lo anterior, el próximo jueves 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y, por lo mismo, se vuelve una fecha clave para reflexionar y hablar abiertamente sobre la salud mental.

Revisa, a continuación, una guía con cuatro iniciativas que ofrecen asistencia gratuita de parte de profesionales.

Quédate del GORE de Santiago

El chat Quédate ofrece un espacio seguro, atendido por un grupo de psicólogos/as con formación especializada para ayudar a personas que pudieran estar pensando en el suicidio, o para quienes quieran apoyar a alguien que esté pasando por esta situación.

Para acceder al chat, debes ingresar tus datos en la ventana emergente que aparece en la parte inferior derecha de nuestra página, de esta forma, nuestro equipo podrá iniciar una conversación contigo.

Puedes solicitar un chat con un especialista pinchando este link

El chat Quédate funciona de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 10:00 a 22:00 hrs, y todo lo conversado entre el usuario y el/la psicólogo/a es absolutamente confidencial.

Excepcionalmente, en caso de que los profesionales identifiquen que la vida del usuario o la de alguien más está en riesgo inminente, señalan que deberán activar los servicios de emergencia para ir por ayuda.

Hora Segura de Todo Mejora

Hora Segura brinda contención emocional y orientación en temáticas relacionadas con la comunidad LGBTIQA+ a través de un chat gratuito. Funciona de lunes a domingos, incluyendo feriados y festivos, entre 18:00 y 00:00 horas.

El servicio es atendido por un equipo de personas voluntarias, mayoritariamente compuesto por profesionales de la salud con especialización o mención técnica en salud mental, o bien por personas en último año de formación académica en psicología.

Puedes solicitar un chat con un especialista pinchando este link

El equipo profesional de voluntariado, con experiencia en salud mental, brinda un espacio seguro para conversar sobre experiencias, recibir orientación o contención emocional, y obtener información sobre violencia escolar, bullying o suicidio.

Sin embargo, la fundación actúa bajo un principio de no discriminación y acceso inclusivo, por lo cual no se excluirá de la atención a personas que superen dicho rango etario ni a personas de otras orientaciones sexuales o identidades de género que requieran el servicio.

Hablemos de todo de INJUV

Es una plataforma que permite a jóvenes acceder a información relacionada al autocuidado, bienestar físico y mental. Ofrece hablar con un psicólogo en el chat de atención de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 17:00 horas.

Se trata de un espacio de atención psicológica escrita, anónima, confidencial y 100% gratis, pensado para jóvenes entre 15 y 29 años.

Puedes solicitar un chat con un especialista pinchando este link

Podrás hablar con una psicóloga o un psicólogo sobre cosas que te están afectando: salud mental, emociones, relaciones, identidad, sexualidad, violencia, entre otros temas personales.

Desde Injuv aclaran que no es necesario tener una crisis para entrar al chat. Basta con que tengas dudas e inquietudes en relación con tu bienestar y autocuidado y que quieras conversar con una o uno de nuestros profesionales disponibles para ayudarte.

Salud Responde del Minsal