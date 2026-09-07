07/ 09/ 2026 23:24

A FONDO | La trampa de los exámenes gratuitos: Fonasa denuncia fraude al fisco por 4 mil millones de pesos

Prometían exámenes médicos gratuitos para pacientes FONASA de los tramos B, C y D. Sin embargo, detrás de esta promesa, el Fondo Nacional de Salud denuncia que se esconde un fraude al fisco por más de 4 mil millones de pesos. El mecanismo: Ofrecer una batería de exámenes en operativos comunitarios, muchos de ellos innecesarios y sin orden médica. Y esto es insólito: a una mujer le tomaron muestras de fertilidad cuando tenía 76 años. En exclusiva les mostramos este trabajo de 4 meses de investigación en el reportaje de María Fernanda Gándara y Camilo Zavala.