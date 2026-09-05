“¿Está embarazada?”: La emotiva reacción de Pincoya al enterarse en vivo de que Cony Capelli será mamá

La última eliminada de Gran Hermano Argentina vio entre lágrimas y aplausos, el video con el que la finalista de Fiebre de Baile anunció en que estaba esperando a su primer bebé.

Pincoya finalmente se enteró del embarazo de Cony Capelli y tuvo una emotiva reacción en vivo tras su salida de Gran Hermano Argentina.

Luego de convertirse en la última eliminada del reality trasandino, Jennifer Galvarini fue invitada al programa de streaming All Access de DGO.

En él, los panelistas le mostraron a Pincoya el video con el que Cony Capelli anunció en redes sociales que estaba esperando a su primer bebé.

La emotiva reacción de Pincoya a embarazo de Cony Capelli

La finalista de Gran Hermano Chile de inmediato entendió la sorpresa preparada para ella cuando escuchó a la pareja de la finalista de Fiebre de Baile decir “somos cuatro con el Bigote”.

“¿Está embarazada? Cuatro dijo. El novio, ella, Bigote y bebito. Ay que lindo” , expresó entre lágrimas y aplausos.





De esta manera, Pincoya felicitó a Cony y manifestó su intención de compartir con su amiga apenas vuelva a Chile: “Amo. Que linda noticia. Que Dios la bendiga”.

“Con ella me quedaré unos días en Santiago (…) Voy a estar una semana, así que espero que te puedas dar un tiempito chiquitito para que nos podamos encontrar“, se dirigió a Capelli.

Así se cumplió el esperado momento por los fanáticos de ambas, que deseaban conocer la reacción de Pincoya al embarazo de Cony al salir de la casa de Gran Hermano.

Esto, luego de la cercana relación que han construido a lo largo de los años, que comenzó durante la primera edición chilena del reality.