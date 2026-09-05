05/ 09/ 2026 13:35

Multitudinaria despedida de Camilo Escalona: Con cánticos y vítores siguieron el cortejo fúnebre

Este sábado se llevó a cabo el cortejo fúnebre de Camilo Escalona, histórico dirigente socialista y expresidente del Senado, fallecido a los 71 años. Los homenajes incluyeron, por el momento, el traslado del féretro por París 873, sede de la colectividad que lideró en tres ocasiones. Se espera que en los próximos minutos se le rindan homenajes frente a la estatua del expresidente Salvador Allende, a un costado del Palacio de La Moneda, y en la sede del Congreso Nacional ubicada en Santiago.